«Большая семерка» пригрозила России поставками Киеву современной военной техники «на суше, в море и в воздухе»

Страны G7 в Вильнюсе в среду, 12 июля, заявили, что намерены поставить Украине современное военное оборудование для наземных, воздушных и морских сил в случае «вооруженного нападения со стороны России в будущем», – сообщают СМИ.

В совместной декларации стран «Большой семерки» в поддержку Украины, в частности, говорится: «В случае вооруженного нападения со стороны России в будущем, мы намерены провести немедленные консультации с Украиной для определения соответствующих следующих шагов. Мы намерены в соответствии с нашими правовыми и конституционными требованиями обеспечить Украину оперативной и постоянной помощью в обеспечении безопасности, современной военной техникой на суше, в море и в воздухе».

Вильнюс, Иван Бабурин

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