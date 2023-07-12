Генсек ООН направил Путину предложение по «черноморской инициативе»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в среду, 12 июля, заявил, что Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением о продлении действия «черноморской инициативы», – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Дюжаррик сказал: «В рамках своих постоянных усилий генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей «черноморской инициативы». Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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