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Среда, 12 июля 2023, 21:16 мск

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Медведев спрогнозировал будущее Совета Украина – НАТО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 12 июля, предрек исчезновение Совета Украина-НАТО, потому что одна из сторон прекратит свое существование.

В своем микроблоге в Twitter Медведев написал по-английски: «Был создан Совет Украина-НАТО. Напомним, что в 2002 году был создан Совет Россия-НАТО. Чем все это закончилось, хорошо известно. Сейчас Североатлантический союз и наша страна находятся на грани войны (или, скорее, за ее пределами)».

«На этот раз все закончится по-другому. Совет прекратит свое существование, потому что одна из сторон исчезнет», – резюмировал зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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