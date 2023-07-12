Медведев спрогнозировал будущее Совета Украина – НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 12 июля, предрек исчезновение Совета Украина-НАТО, потому что одна из сторон прекратит свое существование.

В своем микроблоге в Twitter Медведев написал по-английски: «Был создан Совет Украина-НАТО. Напомним, что в 2002 году был создан Совет Россия-НАТО. Чем все это закончилось, хорошо известно. Сейчас Североатлантический союз и наша страна находятся на грани войны (или, скорее, за ее пределами)».

«На этот раз все закончится по-другому. Совет прекратит свое существование, потому что одна из сторон исчезнет», – резюмировал зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

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