Эрдоган назвал сроки ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО в среду, 12 июля, заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Эрдоган сказал: «Заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь. Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее».

«Правительство направит на голосование в парламент заявку Швеции на членство в НАТО после того, как Стокгольм представит план действий по выполнению наших условий», – уточнил турецкий лидер.

Вильнюс, Иван Бабурин

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