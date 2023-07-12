Поляки проводят обследование Саакашвили в тюрьме

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду, 12 июля, заявил, что польские врачи начали медицинское обследование экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в грузинской тюрьме, – сообщают СМИ.
В своем микроблоге в Twitter Моравецкий написал: «Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе команда польских врачей из Группы гуманитарной и медицинской помощи и Канцелярии премьера начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили».
Варшава, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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