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Среда, 12 июля 2023, 22:25 мск

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Поляки проводят обследование Саакашвили в тюрьме

Фото: ukranews.com

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду, 12 июля, заявил, что польские врачи начали медицинское обследование экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в грузинской тюрьме, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Моравецкий написал: «Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе команда польских врачей из Группы гуманитарной и медицинской помощи и Канцелярии премьера начала комплексное медицинское обследование президента Михаила Саакашвили».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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