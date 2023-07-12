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NewDayNews.ru

Среда, 12 июля 2023, 22:25 мск

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Верховный лидер Ирана: Запад набивает карманы американского ВПК, жертвуя народом Украины

Фото: ru.freepik.com

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с группой проповедников и семинаристов научных духовных академий и семинарий страны в среду, 12 июля, заявил, что Запад готов пожертвовать народом Украины, чтобы «набить карманы» военно-промышленного комплекса США, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления лидер Исламской революции сказал: «Лжепоборники либеральной демократии готовы пожертвовать целым народом, как, например, бедный народ Украины, только бы набить карманы ВПК США. Он должен воевать и погибать, для того, чтобы оружие продавалось, чтобы наполнялись карманы оружейных компаний».

«Положение бедного народа Украины является доказательством продолжения колониальных и грабительских стимулов Запада. Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении войны на Украине, а это требует жертв украинского народа», – подчеркнул Али Хаменеи.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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