В МИД Италии заявили, что решение о принятии Украины в НАТО принято

Глава МИД и вице-премьер правительства Италии Антонио Таяни в Вильнюсе по итогам саммита НАТО в среду, 12 июля, заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО фактически принято, но когда это произойдет, он сказать не может, – сообщает люксембургская радиостанция RTL.

В интервью радиостанции Таяни сказал: «Решение о вступлении Украины фактически принято. Есть, конечно, вопрос в том, когда это случится. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации. Все мы думали о том, чтобы принять Киев после окончания войны»

«НАТО продолжит оказывать правительству Украины военную помощь. Мы хотим, чтобы украинцы смогли отвоевать значительные части своей территории», – отметил глава итальянского МИДа.

Вильнюс, Иван Бабурин

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