Байден призвал Россию прекратить атаковать …Россию

Президент США Джо Байден в Вильнюсе по итогам саммита НАТО в среду, 12 июля, заявил, что для разрешения конфликта вокруг Украины Россия должна перестать атаковать свою территорию, – сообщают СМИ.

Во время выступления с программной речью американский лидер сказал: «Россия могла бы закончить эту войну завтра же, если бы вывела свои войска с Украины, признала национальные границы и прекратила эти бесчеловечные атаки на российскую территорию. Я имел в виду, на Украину со стороны России».

«Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией. Зеленский понимает, что важно не членство, а обязательства участников перед Киевом», – добавил Джо Байден.

Позже, покидая саммит НАТО в Вильнюсе, Байден заявил: «Он (саммит НАТО, – прим.ред.) казался очень удовлетворенным тем, что мы делаем, когда мы расходились».

Вильнюс, Иван Бабурин

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