В российском МИДе оценили итоги саммита НАТО в Вильнюсе

МИД России в среду, 12 июля, по итогам саммита НАТО в Вильнюсе выпустил заявление, в котором заявил, что альянс окончательно вернулся к схемам «холодной войны».

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит Организации Североатлантического договора. Его итоги демонстрируют, что организация окончательно вернулась к схемам «холодной войны», только теперь ради защиты «нашего одного миллиарда» от другой части человечества и на основе идеологии разделения мира на «демократии и автократии». Руководимый Соединенными Штатами «коллективный Запад» не готов мириться с формированием многополярного мира, намерен отстаивать свою гегемонию всеми доступными средствами, в том числе военными. Попытки натовцев прикрывать свои агрессивные устремления и действия Уставом ООН не выдерживают никакой критики. Альянс и Всемирная организация не имеют ничего общего. Для Запада «порядок, основанный на правилах» – это самопроизвольно присвоенная прерогатива нарушать международное право».

«Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учётом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов. Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны», – подчеркнули в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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