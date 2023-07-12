Боевые самолеты западной коалиции начали представлять опасность для гражданских авиалайнеров

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов на брифинге в среду, 12 июля, заявил, что боевые самолеты западной коалиции создают опасность для гражданских воздушных судов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления контр-адмирал Гуринов сказал: «Незаконные полеты боевых самолетов коалиции создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы».

«За минувшие сутки зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии боевыми самолетами западной коалиции, возглавляемой США. В районе зоны Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей «Рафаль» и одной парой истребителей «Тайфун» коалиции», – сообщил журналистам зам.руководителя ЦПВС.

Дамаск, Иван Бабурин

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