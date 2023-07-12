Байден заявил, что на Украине есть проблемы важнее Крыма

Президент США Джо Байден в среду, 12 июля, заявил, что «проблема Крыма» важна, но есть множество нерешенных проблем, связанных с Украиной, – сообщает пул Белого дома.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным «решение проблемы Крыма», хозяин Белого дома сказал: «Вопрос Крыма это важно, но на Украине есть гораздо больше проблем, с которыми необходимо иметь дело».

Вашингтон, Иван Бабурин

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