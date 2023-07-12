Израиль может лишить льгот правозащитную организацию Amnesty International*

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич инициировал проверку местное отделение правозащитной организации Amnesty International* в связи с подозрением на нарушение закона «о бойкоте», в результате чего организация может лишиться налоговых льгот, – сообщает в среду, 12 июля, издание «Исраэль а-Йом».

Собеседник издания, в частности, сказал: «Налоговое управление не делает различий между израильским отделением и международной организацией в целом, которая поощряет и поддерживает бойкот Израиля в своих отчетах».

«Израильское отделение Amnesty International* получило письменное уведомление от налогового управления, в котором говорится о проверке публикаций и различных заявлений активистов организации на предмет призывов к бойкоту», – говорится в публикации «Исраэль а-Йом».

Напомним, что в феврале 2022 года президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал Amnesty International «экстремистами, маскирующимися под защитников прав человека».

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

Тель-Авив, Иван Бабурин

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