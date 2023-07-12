Лавров: России придется отстаивать право на суверенное развитие всеми имеющимися средствами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что право на суверенное развитие России придется отстаивать всеми имеющимися средствами, а также что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет, – сообщает в среду, 12 июля, издание «Лента.ру»

В интервью издания глава российского внешнеполитического ведомства сказал: «После начала специальной военной операции США и другие страны НАТО и ЕС резко активизировали гибридную войну против России, которую они начали еще в 2014 г. Агрессивные шаги недружественных государств создают экзистенциальную угрозу для России. В этом нет никаких сомнений. Свое право на свободное и суверенное развитие нам придется отстаивать всеми имеющимися средствами».

«Очевидно также, что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет. Если они вдруг решат отказаться от антироссийского курса, то мы посмотрим, о чем конкретно идет речь, и будем определяться с дальнейшей линией с опорой на наши интересы», – подчеркнул глава российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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