Северная Корея запустила межконтинентальную ракету

Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), – передает в среду, 12 июля, агентство Yonhap.

В сообщении южнокорейского агентства говорится: «КНДР утверждает, что был произведен запуск ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Ракета пролетела 1 001 километр и упала в Японском море. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи назвал запуск ракеты актом серьезной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе».

Пхеньян, Иван Бабурин

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