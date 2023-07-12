российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 июля 2023, 01:54 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Северная Корея запустила межконтинентальную ракету

Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), – передает в среду, 12 июля, агентство Yonhap.

В сообщении южнокорейского агентства говорится: «КНДР утверждает, что был произведен запуск ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Ракета пролетела 1 001 километр и упала в Японском море. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи назвал запуск ракеты актом серьезной провокации, который наносит ущерб миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе».

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,