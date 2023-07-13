Путин предложил создать национальный проект по формированию «Экономики данных»

Президент России Владимир Путин, выступая на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в четверг, 13 июля, предложил до конца текущего года подготовить новый национальный проект по формированию «Экономики данных», – сообщает телеканал Россия-24.

В эфире телеканала глава государства сказал: «Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года. А именно, нацпроект по формированию экономики данных. Подчеркну, речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с госучастием пытаются осуществить на практике. Нужно выстроить и именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок».

Москва, Иван Бабурин

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