Путин поручил правительству и Госдуме профинансировать программу мегагрантов для исследователей

Президент России Владимир Путин, выступая на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» в четверг, 13 июля, объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей и поручил правительству и Госдуме предусмотреть финансирование до 2026 года, -сообщает телеканал Россия-24.

Во время своего выступления Путин сказал: «Многие хотят работать в России, участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы с тем, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»