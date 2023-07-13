Путин: Вступление Украины в НАТО не повысит ее безопасность

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, заявил, что вступление в НАТО не повысит безопасность Украины, – сообщает телеканала Россия-24.

В комментарии телеканалу глава государства сказал: «Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили – это создает угрозы для безопасности России. И одна из причин СВО – это вступление Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины, и в целом сделают мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене. Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу. Наша позиция хорошо известна».

«Украина имеет право на обеспечение безопасности, но она не должна ухудшать безопасность других стран», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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