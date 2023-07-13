Путин о продлении «зерновой сделки»: Сначала выполнение обещаний, потом наше участие

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, заявил, что Москва может продлить участие в «зерновой сделке», но при условии, что сначала будет выполнение обещаний, данных западным сообществом, – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала глава государства сказал: «Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще несколько дней. Как одна из опций: не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, и потом наше участие. Что я имею в виду – мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова»ю

«Там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, -вообще ничего не было сделано», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»