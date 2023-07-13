Захарова о закрытии «кокаинового дела» в Белом доме: Можно и на самих себя выйти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 13 июля, предположила, что расследование об обнаружении кокаина в резиденции президента США было прекращено, поскольку «можно и на самих себя выйти»

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Секретная Служба США закрыла дело об обнаружении кокаина на территории Белого дома ввиду невозможности определить его владельца. Конечно, это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней. Тут дело мудрёное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже ещё сложнее, раз сразу сдались».

«Как думаете, с подрывом «Северного потока» так же будет?», – добавила официальный представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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