Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Хельсинки в четверг, 13 июля, заявил, что Россия не сможет проводить специальную военную операцию (СВО) на Украине может «вечно», и что надеется на успех наступления Киева, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о сроках конфликта на Украине, Байден сказал: «Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего, из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых, в конце концов, президент Путин решит, что это не в интересах России: экономических, политических и в других, – продолжать эту войну».



«Как закончится война, предположить не могу, но надеюсь, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении», – отметил также хозяин Белого дома.

Хельсинки, Иван Бабурин

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