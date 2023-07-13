Болгария выразила готовность передать Киеву неисправные БТРы , которые «40 лет собирают пыль на складах»

Депутат Народного собрания Болгарии от коалиции «Продолжаем изменения – Демократическая Болгария» Ивайло Мирчев в четверг, заявил, что внес на рассмотрение парламента решение о передаче Украине 100 БТРов, которые «40 лет они собирают пыль на складах». Также депутат предложил потребовать компенсации от США за ранее поставленное Киеву вооружение, – сообщают СМИ.

На свое странице в одной из соцсетей Мирчев написал: «Сегодня мы вносим решение в парламент о новой военной помощи Украине. Она будет состоять из около 100 бронированных машин, в основном БТР-ов со складов МВД. Эти БТР были произведены в 60-х и 70-х годах XX в. и были переданы во внутренние войска (ныне жандармерия) в 80-х годах. К счастью, бронемашины никогда не использовались, часть из них технически неисправна и является ненужной для МВД. На протяжении 40 лет они собирают пыль на складах и несут только расходы на их охрану и обслуживание».

«Поставляя бронемашины Украине, мы не только не нарушаем боеспособность нашей армии, но и должны требовать компенсации от США. Уже стало ясно, что в конце 2022 года США предложили Болгарии $ 200 млн. в виде американских систем ПВО, если наша страна предоставит Украине старое советское вооружение. Правительство Радева не воспользовалось этой возможностью, упустив шанс улучшить оборонные возможности нашей армии», – добавил болгарский депутат.

София, Иван Бабурин

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