Фон дер Ляйен возложила ответственность за продление «зерновой сделки» на Россию

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на брифинге по случаю встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Брюсселе в четверг, 13 июля, заявила, что ответственность за продление черноморской зерновой инициативы несет Россия, – сообщают СМИ.

Фон дер Ляйен, в частности, сказала: «Ответственность за продление черноморской зерновой инициативы несет Россия, в противном случае будут последствия для мировой продовольственной безопасности. … Я благодарю генерального секретаря ООН за неустанные усилия по продлению черноморской зерновой сделки».

Ранее сегодня, генсек ООН Антониу Гутерриш в Брюсселе заявил: «Мы привержены усилиям по продлению черноморской зерновой инициативы и по обеспечению успешного экспорта российского продовольствия и удобрений. Именно в связи с этим я направил президенту Путину письмо с рядом предложений».

В свою очередь, президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, отвечая на вопрос о письме Гутерриша о зерновой сделке, сказал, что не видел его.

«Я письма этого нового не видел, но мы в контакте с сотрудниками Организации Объединенных Наций. Я повторяю еще раз: они (ООН,– прим.ред.) стремятся к тому, чтобы западные страны исполнили взятые на себя обязательства, но у них пока ничего не получается», – сказал Путин.

Брюссель, Иван Бабурин

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