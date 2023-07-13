Пентагон: Кассетные снаряды уже на Украине

Директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс на брифинге в четверг, 13 июля, заявил, что кассетные боеприпасы, не только американские, уже находятся на Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель минобороны США сказал: «Вооруженные силы Украины получили от США кассетные боеприпасы. Также мы знаем, что там находились и некоторые кассетные боеприпасы, ранее переданные третьими странами. Они уже на Украине».

Кроме того, ранее украинские СМИ сообщили, что командующий украинской группировкой «Таврия» генерал Александр Тарнавский подтвердил получение кассетных боеприпасов.

«Мы только что получили их. Еще их не использовали, но они могут радикально изменить положение», – заявил украинский генерал.

Напомним, что на прошлой неделе, 7 июля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты решили передать Украине кассетные боеприпасы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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