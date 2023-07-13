В Пентагоне рассказали о перспективах поставок на Украину танков и истребителей

Директор по операциям объединенного штаба Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс на брифинге в четверг, 13 июля, заявил, что передавать Киеву истребители не время, а танки планирует отправить осенью, – сообщает американское издание Politico.

Как сообщает издание представитель Пентагона сказал следующее: «Условия для использования истребителей F-16 украинскими военными на поле боя сейчас вероятно не идеальны. Все может измениться, но у русских есть значительная противовоздушная оборона. С другой стороны, танки M1 Abrams, поступление которых запланировано на осень, безусловно, изменят ситуацию на поле боя».

«Украинское контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы. Оно идет не с той скоростью, какая была бы для нас предпочтительнее, потому что украинским войскам приходится вести довольно суровые сражения», – отметил также представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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