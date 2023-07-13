В Анкаре заявили, что еще не сказали «да» членству Швеции в НАТО

Официальный представитель правящей турецкой «Партии справедливости и развития» Омер Челик в четверг, 13 июля, заявил, что Анкара пока еще не сказала «да» членству Швеции в НАТО, – сообщает турецкий телеканал Habertürk.

В эфире телеканала Омер Челик сказал: «Турция лишь открыла путь к членству Швеции в НАТО, но еще не сказала ей «да». Протокол о членстве Швеции в НАТО Великое национальное собрание Турции рассмотрит в осеннюю сессию, которая начнется 1 октября. При этом одобрен он может быть в октябре-ноябре».

Напомним, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе 10 июля Турция и Швеция подписали протокол, согласно которому в обмен на согласие Анкары одобрить заявку на вступление в альянс Стокгольм будет противодействовать организациям, объявленным в Турции террористическими, а также всесторонне содействовать процессу вступления Турецкой республики в Евросоюз.

Анкара, Иван Бабурин

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