Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин во время выступления в Конгрессе в четверг, 13 июля, заявила, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни ее союзником, – сообщает телеканал CBS.

В эфире телеканала Марджори Грин сказала: «Соединенным Штатам нужно озаботиться мирным урегулированием на Украине, а не финансировать прокси-войну с Россией. Я хочу еще раз напомнить конгрессу, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни ее союзником по НАТО. Американцы упорно трудятся изо дня в день не для того, чтобы защищать границы других государств, а хотят защиты собственных границ».

«Принятие закона о санкционировании национальной обороны Америки не должно включать финансирование бесконечных войн за рубежом, в то время как бездомные ветераны лежат на наших улицах. У нас 31 триллион долларов долга! Мы не защищаем нашу собственную границу. Мы игнорируем проблемы наших людей!», – заявила также член Палаты представителей Конгресса США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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