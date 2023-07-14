Песков: Россия ничего не заявляла о продлении зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 14 июля, заявил, что о продлении зерновой сделки Москва ничего не заявляла, – сообщают СМИ.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин, якобы, согласился на продление «зерновой сделки», Песков сказал: «Никаких заявлений на этот счет с российской стороны не было».
Москва, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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