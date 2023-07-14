СМИ: США планирует выкупить у Тайваня списанные ЗРК для передачи их Киеву

Пентагон готовится выкупить у минобороны Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) МIM-23 Hawk для последующей их передачи Украине в рамках нового пакета военной помощи, – сообщает тайваньская газета China Times

Со ссылкой на источники издание пишет, что «американцы хотят выкупить у Тайваня ЗРК Phase III MIM-23 Hawk разработки 60-х годов и снятых с вооружения тайваньской армии в июне 2023 года. ЗРК будут переданы украинской армии для борьбы с российскими беспилотниками и самолетами на малых высотах».

Оборонное ведомство Тайваня со своей стороны заявило, что «вооружения утилизируются в соответствии с правилами. Тайвань заменит списанные комплексы МIM-23 Hawk на Sky Bow III».

Тайбэй, Иван Бабурин

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