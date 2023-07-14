В российском МИДе рассказали об активности западных ЧВК, воюющих на стороне киевского режима

МИД России в пятницу, 14 июля, распространил материалы, раскрывающие механизмы регулирования и направления деятельности частных военных компаний (ЧВК) США, Великобритании и Франции США, Великобритания и Франция активно задействуют ЧВК за границей.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что «формально такие компании являются коммерческими структурами, «предоставляющими услуги в области безопасности и обороны», но на практике состоят из наёмников с богатым опытом участия в боевых действиях на территории различных государств».

«Известно, в частности, что, как минимум, четыре крупные американские структуры (Academi, DynCorp International, Cubic Corporation, Forward Observations Group) оказывают содействие ВСУ. Британская Prevail Partners предоставляет украинским спецслужбам разведывательные сведения, в том числе персональные данные иностранных и российских граждан. Французские ЧВК предлагают свои услуги по подготовке бойцов ВСУ на территории восточноевропейских стран, привлекают добровольцев для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», – сообщили в российском МИДе.

Комментируя активность иностранных частных военных компаний (ЧВК) в зоне спецоперации, официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой, заявила, что западные наемники причастны к преступлениям украинских неонацистов.

В распространенном комментарии Захаровой, в частности, говорится: «Последнее время наибольшую активность иностранных ЧВК мы наблюдаем в зоне проведения Россией специальной военной операции. Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений. Иностранные частные военные компании активно предлагают свои услуги по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины на территории восточноевропейских стран».

«Иностранцам, воюющим на стороне киевского режима, а также прикрывающим их национальным правительствам хотелось бы напомнить, что западные наемники в зоне СВО – законные цели наших военных, которые регулярно и успешно их поражают», – подчеркнула представитель МИД России

Москва, Иван Бабурин

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