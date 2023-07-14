В Госдуме рассказали, каких запретов можно ждать от новых поправок в закон об иноагентах

Первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Луговой в пятницу, 14 июля, заявил, что следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на политическую деятельность, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Луговой написал: «Настаиваю, что следующие поправки в закон об иноагентах должны содержать полный запрет на ведение какой-либо политической деятельности. Причем, необходимо распространить эту меру, как на самих членов реестра, так и на пособников иноагентов».

«Запрет на ведение политической деятельности для иноагентов и их пособников – вынужденная мера, направленная на повышение национальной безопасности страны и каждого региона в отдельности», – подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по безопасности.

Москва, Иван Бабурин

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