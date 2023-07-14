Блинкен: Киев сам должен решать, когда и на каких условиях должен закончиться конфликт на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Джакарте в пятницу, 14 июля, заявил, решение о том, когда и на каких условиях будет закончен конфликт на Украине, должны принимать в Киеве, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте Госдепартамента США.

В ходе своего выступления глава Госдепа США сказал: «Вопрос теперь в том, где именно и когда конфликт на Украине закончится. По большому счету, эти решения должны приниматься Украиной, потому что речь идет о ее будущем, о ее народе, о ее земле, о ее свободе. США решительно поддержат любую страну, которая сможет найти способ двигаться дальше к выверенному и долгосрочному решению этого конфликта, которое соответствует Уставу ООН, территориальной целостности, независимости и суверенитету».

«США до сих пор не видели никаких признаков того, что Россия действительно готова заняться значительной дипломатией и положить конце войне. И я не услышал от министра иностранных дел Лаврова ничего, что наводило бы на мысль о какой-то смене направления, когда дело касается действий России на Украине», – добавил Блинкен.

Джакарта, Иван Бабурин

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