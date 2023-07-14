Трамп обвинил Байдена в подталкивании США к третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 июля, заявил, что Джо Байден, неспособный не споткнувшись поднять по трапу самолета, толкает свою страну к третьей мировой войне, – сообщают СМИ.

Комментируя решение накануне принятое Байденом об усилении восточного фланга НАТО и использовании вооруженных сил США в Европе для поддержки операции «Атлантическая решимость», Трамп в своей социальной сети TRUTH Social, написал: «Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One (президентский самолет, – прим. ред.), не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация – это подталкивать нас к третьей мировой войне. Безрассудная эскалация конфликта на Украине толкает вооруженные силы США на грань катастрофы. Переброска войск в Европу оставляет американские границы без защиты».

«Когда меня переизберут, это займет 24 часа. Этот конфликт должен закончиться. Ни одна мать и ни один отец не хочет отправлять своего ребенка умирать в Восточную Европу. У нас должен быть мир», – подчеркнул Дональд Трамп.

Вашингтон, Иван Бабурин

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