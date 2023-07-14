Захарова о разрешении властями Швеции сожжения Торы: Раньше Стокгольм объявлял международных террористов «борцами за свободу»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 14 июля, комментируя разрешенное властями Швеции сожжение Торы, заявила, что

В своем Telegram-канале написала: «Напомню: Швеция объявляла орудовавших на Северном Кавказе международных террористов «борцами за свободу» и всячески поддерживает нацистский режим Зеленского. И весь Запад считает такое поведение «нахождением на правильной стороне истории». Сожжение святых книг – ещё одно проявление «новой нормальности» либеральной диктатуры».

Напомним, что в начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий – христианства, иудаизма и ислама. Среди них поступила заявка на сожжение Торы и Библии у столичного посольства Израиля 15 июля, запрос на что был удовлетворен в пятницу, 14 июля.

Отметим, что в связи со скандалом, разразившемся из-за согласованной акции сожжения свитка Священного Писания перед посольством Израиля, пресс-секретарь полиции Стокгольма Карина Скагерлинд заявила, что «полиция не выдает разрешения на сжигание различных религиозных текстов – полиция выдает разрешения на проведение публичных собраний и выражение мнения. Важное отличие».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил согласованную шведскими властями акцию по сожжению Торы, а президент еврейского государства Ицхак Герцог назвал это «подстрекательством к ненависти, а не выражением свободы слова».

Москва, Иван Бабурин

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