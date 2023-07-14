В Литве считают, что Киев должен бороться с «пятой колонной» ради вступления в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 14 июля, заявил, что одним из условий вступления Украины в НАТО является борьба Киева с «пятой колонной» и «чистки» среди олигархов, – сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

Отвечая на вопрос, о каких условиях идет речь для вступления Украины в НАТО, и могут ли они предусматривать деолигархизацию, борьбу с пятой колонной и людьми, которые занимают высокие должности и работают на Россию, Науседа сказал: «Это одно из условий – очень важное условие. Согласитесь, пятая колонна есть везде, даже в тех странах, о которых мы можем и не догадываться, далеко, даже к западу от нас. Она и у нас есть, она тоже есть на Украине».

«Каждый раз, когда я слышу, что кого-то снимают с высокой должности, это меня радует, потому что я понимаю: государство наводит порядок. Украина знает все эти условия, я сам общался об этом с президентом Владимиром Зеленским », – сказал президент Литвы, выразив надежду, что «чистки» продолжатся.

Вильнюс, Иван Бабурин

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