Небензя назвал фейками, сочиненными в Киеве, обвинения в сексуальном насилии российских военных

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в пятницу, 14 июля, назвал прозвучавшие в докладе спецпредставителя Антониу Гутерриша обвинения российских военных в сексуальном насилии абсурдными фейками, сочиненными в Киеве, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления российский дипломат сказал: «Если и могли быть какие-то сомнения в предвзятости доклада, то их полностью развеивает раздел по Украине. Изложенные в нем обвинения в адрес российских военнослужащих являются безосновательными и абсурдными. Они представляют собой не более чем тиражирование фейков, сочиненных в Киеве. Представители киевского режима действуют в соответствии с заветами своих кумиров из Третьего рейха, один из которых уверял: чем грандиознее ложь, тем проще в нее поверить. Только вот Секретариату ООН в подобных информационных кампаниях участвовать не пристало».

«Любые обвинения в отношении государств или сторон конфликта в докладе должны быть достоверными, основанными на подтвержденных фактах и взяты из источников, подлежащих проверке. Однако спецпредставитель генсекретаря предпочитает просто включать голословные обвинения в адрес государственных вооруженных сил, не давая никаких шансов на их верификацию», – подчеркнул Василий Небензя и добавил: «Россия полностью отвергает изложенные в докладе инсинуации. Действия российских военнослужащих в боевой обстановке и вне ее подчинены единому командованию, жестким регламентам и уставам, а любые противоправные деяния незамедлительно расследуются, а виновные отдаются под суд».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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