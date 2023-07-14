Париж и Дели объявили об укреплении стратегического партнерства

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендром Моди в Елисейском дворце в пятницу, 14 июля, заявил о планах укреплять стратегическое партнерство с Дели, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления по случаю 25-летия стратегического партнерства между Индией и Францией Макрон сказал: «Сегодня мы собираемся продолжать укреплять наши исторические отношения доверия между нашими двумя странами, чтобы противостоять как международным кризисам, так и крупным глобальным вызовам. Стороны разделяют общую обеспокоенность риском фрагментации международного сообщества».

В свою очередь индийский премьер Моди заявил о «перспективах развития взаимодействия в гражданской ядерной энергетике, в аэрокосмической промышленности и межуниверситетском партнерстве».

Как отмечают французские СМИ, целью Макрона в развитии французско-индийских контактов также является «использование Индии как потенциального союзника против Китая и усиление влияния Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Париж, Иван Бабурин

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