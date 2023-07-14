В разведке США заявили, что западное вооружение не является «святым Граалем, который ищут украинцы»

Представитель разведывательного управления минобороны США Джон Киршхофер на брифинге в пятницу, 14 июля, заявил, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, а западное вооружение не является святым Граалем, который ищут украинцы для успеха контрнаступления, – сообщает агентство Bloomberg.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель разведки Пентагона сказал: «Конечно мы находимся в тупиковой ситуации. Предоставление более мощного оружия Киеву, в том числе кассетных бомб и дальнобойных ракет Storm Shadow, не поможет кардинального изменить ход боевых действий в самое ближайшее время. Ни одно из них, к сожалению, не является чашей святого Грааля, которую ищут украинцы, и которая позволит им прорваться».

Вашингтон, Иван Бабурин

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