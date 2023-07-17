Гутерриш «глубоко сожалеет» о выходе России из «зерновой сделки»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в понедельник, 17 июля, заявил, что глубоко сожалеет в связи с выходом России из «черноморской инициативы» и решением отозвать гарантии безопасности судоходства, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами генсек ООН сказал: «Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря».

В свою очередь, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что решение о прекращении зерновой сделки окончательное, больше переговоров не планируется.

Отвечая на соответствующий вопрос, Полянский сказал: «Да, окончательное».

На уточняющий вопрос о том, планируются ли переговоры по этой теме, российский дипломат ответил: «Насколько я знаю, нет».

Кроме того, агентство Reuters сообщило, что Международная морская организация ООН (ИМО) получила от руководства России письмо об отзыве гарантий безопасности судоходства после прекращения действия черноморской зерновой инициативы.

Согласно сообщению агентства в письме говорится, что «гарантии безопасности навигации, выданные российской стороной, будут отменены. … Необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима в этом районе будут приняты».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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