Лондон осудил Москву за выход из «зерновой сделки» и призвал возобновить участие в ней

Представитель МИД Великобритании в понедельник, 17 июля, заявил, что Лондон осуждает Россию за попытку навредить «самым уязвимым» и призывает возобновить «зерновую сделку», – сообщает агентство Reuters.
Как сообщает агентство, в заявлении представителя британского МИДа говорится следующее: «Великобритания осуждает откровенную попытку России навредить самым уязвимым (странам, – прим.ред.). Россия должна возобновить черноморскую зерновую инициативу и стремиться к ее полному исполнению».
Лондон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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