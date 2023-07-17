Путин: Минобороны уже готовит ответ на теракт, совершенный Украиной на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации, связанной с терактом на Крымском мосту, в понедельник, 17 июля, заявил, что ответ на атаку киевского режима на гражданский объект минобороны уже готовит , – сообщается на сайте Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт, погибли люди, ранен ребенок. Нужно всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту и максимально оперативно восстановить все. … Дано поручение ФСБ, Следственному Комитету России детально разобраться в случившемся, уверен, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены».

«Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. Ответ со стороны России на теракт конечно будет, минобороны России уже готовит соответствующие предложения», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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