СМИ: Минобороны Великобритании может возглавить министр иностранных дел

Пост главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, ранее заявившего о планах уйти из политики, может занять министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, сообщает в понедельник, 17 июля, The Times.

В своей заметке издание пишет, что «высокопоставленные государственные деятели сказали, что Клеверли может быть близок к переходу, а министр по делам индо-тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян может сменить его на посту главы МИД».

«Среди других возможных кандидатов на пост главы минобороны рассматриваются младший министр по вопросам безопасности Том Тугендхат, лидер палаты общин Пенни Мордонт, замминистра обороны Джеймс Хиппи и главный секретарь Казначейства Джон Глен. …Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак проведет перестановки в кабинете министров в сентябре», – говорится в публикации The Times.

Лондон, Иван Бабурин

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