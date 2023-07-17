МИД Венгрии – послам 38 стран: Венгерские дети будут защищены от пропаганды LGBT!

Госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за двусторонние отношения, Тамаш Менцер в ответ на заявление, подписанное посольствами 38 стран в Венгрии в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором они осудили венгерский закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, задал десять неудобных вопросов, – сообщают СМИ.

Менцер опубликовал заявление, в котором содержатся следующие десять пунктов: 1. Венгерские дети будут защищены от пропаганды LGBT, даже если на нас будут давить и нападать!

2. Мой вопрос французскому послу: 12 000 автомобилей, подожженных во время беспорядков с мигрантами, все еще горят?

3 Вопрос послу Швеции: сколько детей-подростков было застрелено на этой неделе в ходе бандитских разборок в Швеции?

4. Вопрос к послу Нидерландов: Нидерланды все еще наркотическое государство? Так назвал свою страну президент голландского профсоюза полицейских.

Вопрос 5 словацкому послу: Можете ли вы вспомнить день, когда в вашей стране не было правительственного кризиса?

Вопрос 6 германскому послу: Вас не беспокоит состояние немецкой демократии, учитывая, изменения закона о выборах?

7-й вопрос послу США: вы действительно считаете, что передовая американская демократия сможет провести в следующем году честные выборы, которые являются основой демократии? Потому что над тем, что было сделано в прошлый раз в качестве выборов, смеялись и плакали во всем мире.

8. Я мог бы продолжить со всеми подписавшимися послами стран.

9. Я хотел бы указать послам, что они здесь не губернаторы и Венгрия не колония.

10. Меня восхищает тот факт, что, несмотря на серьезные демократические проблемы в их стране, о чем говорилось выше, они занимаются внутренними делами другой страны.

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман в ходе прайда ЛГБТ в Будапеште заявил СМИ, что «по всему миру обеспокоены ситуацией в Венгрии, поскольку среди всех стран Евросоюза декларацию в поддержку ЛГБТ-сообщества не подписала только Польша, а среди соседей Венгрии – Сербия».

Будапешт, Иван Бабурин

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