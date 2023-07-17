В Белоруссии будет создано «народное ополчение»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении», – сообщают в понедельник, 17 июля, местные СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

В сообщении пресс-службы президента Белоруссии говорится: «Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О народном ополчении». …Закон определяет понятие «народного ополчения», вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения, порядок зачисления граждан в народное ополчение, порядок руководства отрядами народного ополчения. Также устанавливаются права и обязанности добровольца народного ополчения, предусматриваются социальные гарантии для него».

Минск, Иван Бабурин

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