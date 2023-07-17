Госдеп США разрешил Киеву атаки на Крымский мост

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на брифинге в понедельник, 17 июля, заявил, что Киеву самому решать, как вести военные действия – атаковать Крымский мост или нет, – сообщают СМИ.

Комментируя террористическую атаку на Крымский мост, Блинкен сказал журналистам: «Относительно моста. Это ситуация, которую мы отслеживаем... Конечно, Украина сама должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы».

Вашингтон, Иван Бабурин

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