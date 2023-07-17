Вашингтон обещает Киеву помочь найти альтернативу «зерновой сделке»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в понедельник, 17 июля, заявил, что Соединенные Штаты с союзниками будут искать альтернативу «зерновой сделке», хотя заменить ее в прежних объемах будет непросто, – сообщают СМИ.

Выступая перед журналистами Блинкен сказал: «Мы будем смотреть, что еще можно сделать, чтобы найти другие пути вывезти украинскую сельхозпродукцию на мировой рынок... Но найти замену в таком же масштабе будет очень сложно. Решение России не продлевать сделку может оказать негативный эффект на поиск этих путей, так как «другие страны, компании и так далее будут очень обеспокоены тем, что может случиться с их судами и работниками, если Россия против любого экспорта из Украины».

«Результатом сегодняшних действий России оказался... рост цен, мы уже наблюдаем реакцию рынков на это, цены уже растут. Соглашение нужно восстановить как можно быстрее», – подчеркнул глава Госдепа.

Со своей стороны, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме заявил, что администрация США считает, что вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективной, чем по морю.

Комментируя выход России из «зерновой сделки», Кирби сказал: «Оставшийся вариант – это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят на Украине все... Это более затруднительно, менее эффективно. Но, США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно, хоть и осуществлять транспортировку в объемах «черноморской инициативы» будет невозможно».

Отвечая на вопрос, возможно ли вывозить зерно по морю в сопровождении военных кораблей, Кирби сказал: «Нет, это не тот вариант, который продвигается активно».

Вашингтон, Иван Бабурин

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