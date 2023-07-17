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Вторник, 18 июля 2023, 00:35 мск

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Путин рекомендует главам регионов подумать об увековечивании памяти героев СВО

Фото: Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 1 сентября принять дополнительные меры по увековечению памяти участников специальной военной операции (СВО).

В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 17 июля, говорится: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции. Срок исполнения поручения – до 1 сентября 2023 года. Ответственными за исполнение назначены высшие должностные лица субъектов России».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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