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Вторник, 18 июля 2023, 00:35 мск

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Путин поручил активизировать работу по разъяснению причин и задач СВО среди молодежи в новых регионах

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил минобрнауки, минпросвещения и Росмолодежи в новых регионах активизировать работу с молодежью по разъяснению причин и задач специальной военной операции (СВО)

В поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 17 июля, говорится: «Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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