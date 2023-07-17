Путин поручил генпрокуратуре усилить меры по борьбе с дискриминацией по национальному признаку в СМИ и сети Интернет

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры против распространения в интернете информации, унижающей людей из-за их национальности.

В поручении главы государства, опубликованном в понедельник, 17 июля, на сайте Кремля, говорится: «Генеральной прокуратуре совместно с Роскомнадзором принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку, с использованием СМИ и информационно­-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Представить предложения по решению этого вопроса необходимо до 1 сентября. Ответственными за реализацию назначены генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и глава Роскомнадзора Андрей Липов».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»