Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в понедельник, 17 июля, заявил, что Москва обязательно проведет расследование об участии британских спецслужб в антироссийской провокации в украинской Буче, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Полянский сказал: «В 2022 году после отвода российских войск от Киева в качестве жеста доброй воли на фоне парафирования в Стамбуле проекта мирных договоренностей была организована омерзительная по сути и топорная по исполнению провокация в пригороде Киева Буче. Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем».

«Британское председательство в Совете Безопасности в апреле прошлого года за счет нечистоплотных процедурных маневров не дало провести запрошенное Россией внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с этой провокацией», – отметил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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