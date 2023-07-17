Киевский режим готовит Харьков и Сумы к обороне

Репортер ВГТРК Александр Сладков вечером в понедельник, 17 июля, сообщил, что в Харькове, который в настоящее время находится под контролем киевского режима, формируют новые боевые части ВСУ, а наемников переместили в окопы.

В своем Telegram-канале Сладков написал: «Противник предполагает наш удар в районе Купянска, Харькова и Сум. Действительно, Харьков и Сумы эвакуируют. Заводы и даже торговые сети с оборудованием едут на Западную Украину, в Харькове спешно формируют новые боевые части ВСУ, наемников переместили из городов в окопы, фортификационные работы идут ударными темпами».

«Примечательно: жители Харькова, имеющие родственников на территориях еще недавно занимаемых Российской армией, едут на эти территории, потому что они, возможно, снова перейдут под контроль России. Но! Кто сказал, что это будет направление нашего основного удара? Может-таки да, а может-таки нет. Мы сегодня где хотите можем красную стрелу нарисовать, хоть в Беларуси, хоть в Херсоне, может сначала там, потом здесь. Или наоборот», – отметил журналист.

Донецк, Иван Бабурин

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